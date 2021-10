Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schaufensterscheibe eines Nagelstudios eingeworfen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.10.2021, gegen 14:00 Uhr und dem 25.10.2021, gegen 09:00 Uhr, warfen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Nagestudios in der Bismarckstraße ein. Sie gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell