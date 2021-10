Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fenster von Kleintransporter eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.10.2021, gegen 14:00 Uhr und dem 25.10.2021, gegen 07:50 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Fensterscheibe eines Kleintransporters ein, der auf dem Gelände eines Autohauses in der St. Ingberter Straße stand. Derzeit steht noch nicht fest, ob und was gestohlen wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell