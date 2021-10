Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 38-Jähriger scheitert an Fahrbahnverengung

Ludwigshafen (ots)

Am 25.10.2021, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Kurt-Schumacher-Brücke, von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Rheinuferstraße. An einer Fahrbahnverengung auf der Brücke kollidierte der 38-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst mit der linken Fahrzeugseite und danach mit der rechten Fahrzeugseite mit der Betonleitwand der Fahrbahnverengung. Zwei von den nach der Betonleitwand befindlichen Warnbaken wurden ebenfalls touchiert. Nachdem der 38-Jährige die Fahrbahnverengung passiert hatte, fuhr er an der rechtseitig befindlichen Fahrbahntrennung entlang und touchierte diese dabei durchgängig bis das Fahrzeug zum stehen kam.

Am Auto entstanden Beschädigungen in Form von Lackabtragungen und Eindellungen. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zudem wurden Beschädigungen an der Betonleitwand, den Warnbaken und der Fahrbahntrennung in Form von Einkerbungen festgestellt. Die Höhe dieses Schadens wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell