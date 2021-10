Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Freitag, 29.10.21, 12:00 Uhr - Samstag 30.10.21, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Vandalismus im Bahnhofsbereich

In der vergangenen Nacht wurden im Bereich der Bahnunterführung in Goslar Glaselemente des Geländers vermutlich mittels Steinwurf zerstört. Es entstand ein erhebliches Splitterfeld, so dass der Bereitschaftsdienst des Bauhofes zur Reinigung alarmiert werden musste. Durch Zeugen konnte eine 6-7-köpfige Personengruppe, welche sich fußläufig in Richtung Georgenberg entfernte, gemeldet werden.

Die Polizei Goslar bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, den 29.10.2021, gegen 15:50 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW, dunkler VW Golf, vor einem Lebensmittelgeschäft in der Okerstraße in Goslar ab. Anschließend begab er sich zum Einkaufen. Als er seinen PKW wieder aufsuchte, war die Fensterscheibe der Beifahrerseite beschädigt. Dabei war die Scheibe zum Teil entglast.

Die Polizei Goslar geht zur Zeit von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

i.A. Stutzinger, PK

