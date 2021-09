Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand und Farbschmierereien an einem ehemaligen Hotel

Wesel (ots)

Ein unbekannter Anwohner der Venloer Straße rief gestern gegen 17.15 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Unbekannte verschafften sich vermutlich durch Aufdrücken eines Kellerfensters Zutritt zu einem leerstehenden Hotel in Büderich. Anschließend sprühten sie im Kellerbereich sowie in der ersten Etage unleserliche Schriftzüge in mehreren Farben an die Wand.

Im Außenbereich des Hotels, auf einer asphaltierten Fläche, zündeten sie dort herumliegende Holzplatten an. Den Brand löschte die Feuerwehr. Der Pächter des leerstehenden Hotels erschien vor Ort.

Die Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf das Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der unbekannte Anwohner, der die Wehr gerufen hat, und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesel, Telefon 0281-107-0, in Verbindung zu setzen.

