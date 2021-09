Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Trickdieb und gibt Hausbewohnern Tipps

Rheinberg (ots)

Bargeld und eine Goldkette hat ein angeblicher Wasserstandsprüfer aus einer Wohnung an der Binnefeldstraße gestohlen.

Der Mann klopfte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an die Haustür. Die 87-jährige Bewohnerin ließ den vermeintlichen Handwerker zunächst ins Badezimmer, wo die Frau Wasser in der Dusche und am Waschbecken laufen lassen sollte. Dann kündigte der Trickdieb an, in die Küche gehen zu wollen. Als die Seniorin kurze Zeit später Richtung Schlafzimmer ging, fiel ihr der Diebstahl der Wertgegenstände auf; der Unbekannte war geflüchtet.

Die Polizei Rheinberg bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich bei ihr unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0 zu melden.

Sie sucht den Dieb, der etwa 170 bis 175 cm groß und korpulent ist. Er trug ein kariertes Hemd und kurze, dunkelblonde Haare. Zudem sprach er Hochdeutsch.

Damit Bürger nicht Opfer von Trickdiebstählen werden, appelliert die Polizei, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Sie sollten Unbekannte bitten, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson mit dabei ist. Wenn Besucher aufdringlich werden, sollten Bewohner diese laut und energisch abwehren und um Hilfe rufen. Ratsam ist es, Handwerker nur ins Haus zu lassen, wenn ein Termin vereinbart wurde oder die Hausverwaltung diese angekündigt hat.

