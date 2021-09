Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 21.09.2021, gegen 10.45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Kempen mit seinem Fahrzeug die Winnenthaler Straße in Fahrtrichtung Winnenthal und beabsichtigte die Dickstraße geradeausfahrend zu überqueren. Hierbei übersah er eine aus Fahrtrichtung Unterheide kommende, 50-jährige Frau aus Xanten, die ebenfalls beabsichtigte die Winnenthaler Straße geradeausfahrend in Fahrtrichtung Xanten zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge bei dem eine 64-jährige Frau aus Kempen, sowie die 50-jährige Frau aus Xanten, jeweils leicht verletzt wurden. Die beiden Frauen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zudem wurde eines der beteiligten Fahrzeuge gegen einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde.

