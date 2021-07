Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210714 - 0847 Bundesautobahn 3: Sachbeschädigungen und Diebstähle

(fue) Am Dienstag, den 13. Juli 2021, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an auf dem Parkplatz Stadtwald abgestellten Lkw zu schaffen.

Dabei schnitten sie die Planen von Lkw bzw. Hängern auf und entwendeten darauf befindliche Pakete. Über die genaue Anzahl bzw. den Inhalt kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. In einem Karton befanden sich Batterien. Der entstandene Sachschaden beziffert sich bei den betroffenen sieben Fahrzeugen auf zusammen etwa 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 069/755-46400 in Verbindung zu setzen.

