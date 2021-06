Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei kontrolliert Motorräder am Roten Berg sowie am Weinberg

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - BOCKENEM (jpm) Am gestrigen Sonntag, 27.06.2021, führten Beamte der Kontrollgruppe Krad Am Roten Berg in Diekholzen sowie im Bereich des Netter Weinbergs wiederholt Motorradkontrollen durch.

Bei optimalen Motoradwetter überprüften die Beamten insgesamt 35 Fahrer und ihre Maschinen. Im besonderen Fokus standen dabei Fahrer, die aufgrund ihrer Fahrweise und den damit verbundenen Lärmbelästigungen für die im Bereich wohnenden Bürgerinnen und Bürger auffielen.

Mit allen Fahrzeugführern wurden präventive Gespräche geführt, bei denen sie hinsichtlich der regelmäßigen Lärmbelastungen für die Bewohner der umliegenden Ortschaften sensibilisiert wurden.

Darüber hinaus lag das Augenmerk auf technischen Umbauten, vorwiegend an den Abgasanlagen und sicherheitsrelevanten Bauteilen, bei den Krädern.

Die Kontrollkräfte leiteten 18 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Allein bei neun Krädern wurde durch Umbauten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Weitere gleichgelagerte Kontrollen sind für die laufende Motorrad-Saison vorgesehen.

