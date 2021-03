Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Feuerlöscher in Garten aufgefunden und sichergestellt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstag teilte eine Anwohnerin in der Mozartstraße der Polizei mit, dass in den zurückliegenden Tagen immer wieder vereinzelt Feuerlöscher in ihren Garten geworfen bzw. dort abgelegt wurden. In dem Garten wurden insgesamt drei Feuerlöscher, zwei 6-kg Pulver Feuerlöscher sowie ein kleinerer Feuerlöscher aufgefunden und sichergestellt. Die Feuerlöscher könnten aus umliegenden öffentlichen Gebäuden entwendet und die Diebstähle noch gar nicht bemerkt worden sein. Ob die Feuerlöscher in dem Garten zum Abtransport bereitgelegt wurden, ist noch ungeklärt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben sowie Geschädigte, bei denen die Feuerlöscher entwendet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

