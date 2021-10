Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Freitag, 30.10.21, 12:00 Uhr - Samstag 31.10.21, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Samstag, den 30.10.2021 um 23:30 Uhr, parkte ein 25-Jähriger Goslarer seinen blauen Dacia Lodgy in der Fröbelstraße in 38642 Goslar. Als er am Morgen des 31.10.2021 um 10:00 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich der Kofferraumklappe fest. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde vermutlich mittels spitzem Gegenstand ein ca. 40 cm langer, horizontal verlaufender Lackkratzer verursacht.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Rosentorstraße in 38640 Goslar zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 18-Jährigen Frau aus Goslar. Dabei soll das Opfer zunächst von zwei bislang unbekannten Jugendlichen verbal beleidigt und anschließend vermutlich mit Pfefferspray angegriffen worden sein.

Eine konkrete Täterbeschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei Goslar bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

i.A. Stutzinger

