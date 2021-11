Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.11.2021

Goslar (ots)

Goslar

-Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 31-jähriger Mann aus Oker wurde gestern mit seinem PKW Renault in der Straße Reiseckenweg kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm bereits 2010 behördlich entzogen worden. Ferner stellte sich bei der Kontrolle eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel heraus, so dass dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

Da er das Fahrzeug mit Wissen der Halterin führte, erwartet diese ebenfalls eine Strafanzeige. Die Halterin selbst war nicht mit im Fahrzeug, so dass der Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt wurde.

Goslar-Baßgeige

-Unter Alkoholeinfluss Unfall mit zwei Leichtverletzten verursacht

Im Kreuzungsbereich Alte Heerstr./Stapelner Str. kam es gestern, gegen 15.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden.

Ein 55-jähriger Mann aus Schladen befuhr mit seinem PKW VW Polo, die Alte-Heer-Str., und wollte an der besagten Kreuzung geradeaus in Richtung Bornhardtstr. fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 28-jährigen Braunschweigerin, die mit ihrem PKW Audi auf der Stapelner Str. in Richtung Grauhöfer Landwehr fuhr.

Beide Beteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurden in Krankenhaus nach Goslar gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 EUR. (Fotos vorhanden)

Bei dem Schladener wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,33 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

-Verkehrsunfallflucht in Goslarer Innenstadt

Am Sonntag, 31.10.2021, um 19.00 Uhr, stellte ein 27-jähriger Clausthal-Zellerfelder seinen grauen VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Hinterhof der Breiten Straße 70, 38640 Goslar ab. Als er um 22.30 Uhr zurückkehrte, konnte er mehrere Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel feststellen. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

-Lüdke, KHK-

