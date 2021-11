Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Achtung Betrugsanrufe!

Ennepetal (ots)

In den vergangenen Stunden kam es in Ennepetal und Umgebung bereits zu mehreren "Schockanrufen". Falsche Polizeibeamte melden sich am Telefon und berichten, dass ein Familienangehöriger gerade schwer verunfallt sei. Die folgenden Geschichten können variieren, kommen jedoch immer zu dem Ergebnis, dass die Überweisung eines Geldbetrages erfolgen soll, um zu helfen.

Lassen Sie sich nicht von diesen Anrufen verunsichern. Legen Sie auf und rufen Sie die Ihnen vertrauten Telefonnummern Ihrer Angehörigen an.

Verständigen Sie die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell