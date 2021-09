Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer in Restaurant in der Gelsenkirchener Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Gegen 11:50 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen in die Bochumer Straße alarmiert. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle ein Feuer in einem dortigen Restaurant gemeldet. Es war zudem davon auszugehen, dass sich zur Mittagszeit noch Mitarbeiter und Gäste in den Räumlichkeiten aufhielten. Kräfte der Altstadtwache, Wache Heßler und Buer sowie des Rettungsdienstes rückten daraufhin in den Stadtsüden aus. Vor Ort fanden sie eine in Teilen brennende Abluftanlage vor. Die Flammen hatten auch schon auf den außen am Gebäude verlaufenden Kamin übergegriffen. Die Rauchentwicklung war dementsprechend stark. Nachdem klar war, dass sich niemand mehr in dem Gebäude aufhielt, konzentrierten sich die Feuerwehrmänner ganz auf die Brandbekämpfung. Abluftkanäle und Teile des Kamins mussten dazu geöffnet bzw. demontiert werden. Nach knapp eineinhalb Stunden war die Gefahr beseitigt und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. Diese leitete im Nachgang die Ermittlungen zur Brandursache ein. Die Feuerwehr Gelsenkirchen war mit 32 Einsatzkräften vor Ort.

