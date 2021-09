Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer auf Freigelände eines Rohstoffhandels in Gelsenkirchen-Ückendorf

Aus bisher unbekannter Ursache, kam es am Montagvormittag zu einem Feuer auf dem Freigelände eines Rohstoffhandels in Ückendorf. Eine Vielzahl von Notrufen ging gegen 10:25 Uhr in der Feuerwehrleitstelle ein. Die Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung im Bereich der südlichen Stadtgrenze. Einheiten der Feuerwache Altstadt, Heßler und Buer rückten daraufhin in die Straße "Am Dördelmannshof aus. Auf einer Fläche von gut 10m x 10m brannten Holz- und Kunststoffreste. Mit mehreren Strahlrohren bekämpften die Feuerwehrleute zunächst die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude. Im weiteren Verlauf musste der Haufen dann auseinandergezogen und die restlichen Glutnester abgelöscht werden. Der abschließend aufgebrachte Schaumteppich verhinderte ein Wiederaufflammen des Brandgutes. Nach gut dreieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben werden. Diese leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

