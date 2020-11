Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonne brennt - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-KreisWalldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Brand kam es am Montag gegen 12:45 Uhr hinter der Postfiliale in der Bahnhofstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Abfalltonne in Brand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein danebenstehendes E-Bike beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

