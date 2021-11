Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 12.11.21, gegen 17:35 Uhr, steht ein 33-jähriger Wittener, mit seinem PKW Opel zunächst vor der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage an der Kreuzung Voerderstr./Neustr./Friedrichstr. in Fahrtrichtung Loher Str. Als die LSA Grün zeigt fährt er an und übersieht hierbei, dass die vor ihm fahrende 39-jährige PKW-Fahrerin aus Ennepetal mit ihrem PKW Hyundai plötzlich bremst und fährt auf. Die 39-jährige hatte einen kurzen Schockmoment und fuhr dann noch auf den vor ihr fahrenden PKW VW Golf eines 59-jährigen Ennepetalers auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 39-jährige PKW-Fahrerin aus Ennepetal, sowie die 56-jährige Beifahrerin aus dem VW Golf. Alle Fahrzeuge verblieben fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

