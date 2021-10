Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Diebstahl aus Zigarettenautomaten - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (29.10.2021) wurden in Bonn-Tannenbusch zwei Zigarettenautomaten beschädigt. Gegen 00:30 Uhr hatten Anwohner des Bunzlauer Weges einen lauten Knall und mehrere dunkel gekleidete Personen mit Sturmhauben gemeldet, die in Richtung Sudetenstraße davonrannten. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten mithilfe von Feuerwerkskörpern eine Explosion in einem Zigarettenautomaten herbeigeführt, wodurch dieser beschädigt wurde.

Gut zwei Stunden später erreichten weitere Anrufe die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei. Anwohner meldeten hierbei erneut einen lauten Knall, der nun an der Oppelner Straße im Bereich der Schneidemühler Straße wahrgenommen worden war. Auch hier hatten Unbekannte einen Zigarettenautomat mit der gleichen Tatbegehungsweise beschädigt. Mehrere Personen sollen im Anschluss in Richtung Tannenbusch-Mitte davongelaufen sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ließen die Unbekannten einen Großteil des Inhalts der Automaten an den Tatorten zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Nach Spurensicherungen an den beschädigten Automaten durch die Kriminalwache übernahm das Kriminalkommissariat 15 am Freitagmorgen in beiden Fällen die Ermittlungen. Die Beamten bitten um Hinweise zu den noch unbekannten Tatverdächtigen. Wem in der Nacht zu Freitag Personen aufgefallen sind oder wer darüber hinaus Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell