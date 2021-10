Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: "Antänzer" versuchte 40-Jährigen zu bestehlen

Bonn (ots)

Beamte der Bonner Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten am Donnerstagabend (28.10.21) einen 46-jährigen "Antänzer" stellen. Er soll versucht haben, einem 40-Jährigen an der Sterntorbrücke die Geldbörse zu entwenden.

Zur Tatzeit, gegen 21:45 Uhr, näherte sich dem Geschädigten auf Höhe eines Cafés eine Gruppe durch sogenanntes "Antanzen". Aus dieser Gruppe heraus versuchte ihm der 46-jährige Tatverdächtige das Portemonnaie zu stehlen.

Der 40-Jährige schob nach eigenen Angaben die Gruppe auseinander. Anschließend lief er davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er dabei von dem 46-jährigen Tatverdächtigen verfolgt, mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Danach flüchtete der Angreifer. Einem im Nahbereich fahndenden Streifenteam der City-Wache gelang es, ihn in einem Innenhof an der Kesselgasse zu stellen, wo er sich vor den Einsatzkräften versteckt hatte.

Die Überprüfung des Mannes ergab, dass er sich nach bisherigen Feststellungen illegal im Bundesgebiet aufhält. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Kriminalkommissariate 14 und 34 übernahmen die Ermittlungen gegen ihn. Diese dauern derzeit noch an.

Die Polizei warnt: Umarmen oder Antanzen sind beliebte Tricks der Diebe, die sich darauf spezialisiert haben, Personen zu bestehlen. Besonders aufmerksam sollten sie sein, wenn sie gleich von mehreren Fremden überschwänglich angetanzt werden. So können Sie sich schützen: Seien Sie aufmerksam und werden sie Sie misstrauisch bei ungewolltem Körperkontakt. Überprüfen Sie unverzüglich, ob Ihre Wertsachen noch vorhanden sind. Tragen Sie diese eng am Körper und verschließen Sie Taschen und Beutel. Wenden Sie sich unverzüglich über den Notruf 110 an die Polizei, wenn Sie bestohlen wurden.

