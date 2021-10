Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dreimal Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein der Polizei nicht unbekannter 45 Jahre alter Mann aus Dassel wurde am Dienstag, 19.10.2021, gegen 15.15 Uhr auf einem E-Scooter fahrend angetroffen. Bei einer Kontrolle in der Hullerser Landstraße kam dann der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Circa eine Stunde später wurde wiederum in der Hullerser Landstraße ein 31-jähriger Einbecker mit seinem Pkw angehalten. Auch er zeigte Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Die Folge war eine Blutprobenentnahme und ebenfalls die Untersagung der Weiterfahrt. Das gleiche widerfuhr einem 30 Jahre alten Autofahrer aus einem Einbecker Ortsteil, der gegen 19.15 Uhr in der Rittieroder Straße in Salzderhelden angehalten und kontrolliert wurde.

