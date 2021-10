Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß mit Traktor

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein 21 jähriger Mann aus Dassel fuhr am Dienstag, 19.10.2021, gegen 23.30 Uhr mit einem Traktor mit Anhänger auf der Erholungsheimstraße Richtung Silberborn. Als er an mehreren rechtseitig parkenden Fahrzeugen vorbeifuhr, kam ihm ein Pkw Führer (38) aus einem Dasseler Ortsteil entgegen. Der Traktorfahrer konnte aufgrund der Länge seines Zuges nicht rechts einscheren und der Pkw konnte nicht rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8000,- Euro.

