Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Bauarbeiten von Autobahnbrücke gestürzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg/Lütgenrode, Autobahn 7/Bundesstraße 446, Dienstag, 19.10.2021, 12.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Mü) - Dienstagmittag kam es zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde.

Während Arbeiten an der Autobahnbrücke der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Lütgenrode, welche über die Bundestraße 446 führt, stürzte ein 32-Jähriger Mann mehrere Meter in die Tiefe. Der Mann aus dem Landkreis Uelzen wurde bei dem Sturz schwerstverletzt und reanimationspflichtig. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Göttinger Krankenhaus transportiert. Er verstarb kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes dauern an. Eine mögliche fehlerhafte Sicherung der Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zur weiteren Prüfung der Umstände wurde das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell