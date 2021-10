Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sicher Wohnen - Sicherheitstechnische Beratung des Präventionsteams

Northeim (ots)

Northeim, Donnerstag, 28.10.2021, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Zum Tag des Einbruchschutzes bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim eine sicherheitstechnische Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger an. Die Beratungen finden am Donnerstag, den 28.10.2021 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Präventionsteams am Scharnhorstplatz 8 in Northeim statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich für eine Terminabsprache bis Mittwoch, den 27.10.2021, 13:00 Uhr beim Präventionsteam der PI Northeim zu melden. Termine können telefonisch unter 05551-7005406 oder per E-Mail praevention@pi-nom.polizei.niedersachsen.de (mit Angabe der telefonischen Erreichbarkeit) bei Herrn POK Heise vereinbart werden.

