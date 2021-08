Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto flüchtet nachts mit hohem Tempo durch Fußgängerzone vor Polizeistreife: Fahrer bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel: Eine hochgefährliche und rücksichtslose Flucht vor der Polizei hat in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer in Kassel hingelegt. Der Fahrer eines 3er BMW war mit hoher Geschwindigkeit vom Rathaus bis zum Stern durch die Fußgängerzone gerast und hatte auch eine rote Ampel missachtet. Um andere nicht zu gefährden, hatte die ihm nacheilende Streife die weitere Verfolgung abbrechen müssen. Der mutmaßliche Fahrer des BMW konnte jedoch im Rahmen der Fahndung außerhalb seines Autos in Bettenhausen festgenommen werden. Der 19-Jährige aus Frankenberg muss sich wegen seiner Fahrweise nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Da bei ihm zudem ein Drogenvortest auf Opiate und Kokain anschlug, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen und sich auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der BMW war einer Streife des Polizeireviers Mitte gegen Mitternacht an der Kreuzung Frankfurter Straße / Fünffensterstraße aufgefallen, da er dort mit den Reifen über den kleinen Bordstein hinweg auf die Straßenbahnschienen gefahren und beim anschließenden Gegensteuern fast mit einem anderen Auto zusammengestoßen war. Als die Streife das Schlangenlinien fahrende Auto daraufhin an der Rathauskreuzung kontrollieren wollte, war der Fahrer geflüchtet und über einige Nebenstraßen schließlich in die Fußgängerzone gefahren. Dort hatte er auf der geraden Strecke Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. Nach Einschätzung der Beamten ist es offenbar nur durch Zufall nicht zu konkreten Gefährdungen anderer gekommen. Auch die weitere Flucht vom Stern in Richtung Kurt-Schumacher-Straße verlief so waghalsig, dass die Beamten die Verfolgung letztlich nicht mehr fortsetzten. Die jedoch zeitgleich eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Autofahrer führte kurze Zeit später dazu, dass eine Streife des Reviers Ost den gesuchten BMW, abgestellt in der Miramstraße, Ecke Buttlarstraße, ausfindig machen konnte. In unmittelbarer Nähe nahmen die Beamten zwei Verdächtige fest, die offenbar Insassen des Autos gewesen waren. Unter diesen befand sich der 19-Jährige, der später von den Beamten des Reviers Mitte als der mutmaßliche Fahrer identifiziert werden konnte und zur Dienststelle gebracht wurde. Den BMW stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell