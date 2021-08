Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist zeigt sich unsittlich an Haltestelle: Polizei nimmt 65-Jährigen fest

Kassel (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Exhibitionist hat sich am gestrigen Sonntagnachmittag an einer Haltestelle in der Leipziger Straße in Kassel unsittlich vor vorbeilaufenden Kindern und Passanten gezeigt. Die alarmierte Streife des Polizeireviers Ost hatte den 65-jährigen Mann bei der eingeleiteten Fahndung in einer Straßenbahn festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Der Tatverdächtige aus Kassel muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Der Passant war gegen 16:30 Uhr an der Haltestelle "Kirchgasse" auf den entblößten Mann aufmerksam geworden, der in dem Wartehäuschen saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Da in unmittelbarer Nähe auch eine Familie mit kleinen Kindern vorbeilief, alarmierte er sofort die Polizei. Als der Exhibitionist in die Straßenbahn stieg, folgte ihm der Zeuge und gab gleichzeitig am Telefon den aktuellen Standort der Bahn durch. So gelang den Polizeibeamten des Reviers Ost wenige Minuten später die Festnahme des amtsbekannten 65-Jährigen an der Haltestelle "Unterneustädter Kirchplatz". Der Tatverdächtige, bei dem ein Atemalkoholtest knapp 1,8 Promille ergab, musste die Streife anschließend auf das Revier begleiten. Dort entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 65-Jährige zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

