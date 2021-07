Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Rücknahme Personenfahndung; Heiko F. wurde angetroffen

Kassel (ots)

Der aus der Forensik in Haina/Kloster abgängige Heiko F. wurde am heutigen Abend, gg. 19:30 Uhr, im Bereich Haina angetroffen und im Anschluß durch die Polizei zurück in die Einrichtung gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Abgängigen unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Bild des Abgängigen, sofern möglich, aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Daniel Asare

Polizeiführer vom Dienst

