Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

23. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21./22.07.2021 - Kuddewörde /Geesthacht Im Zeitraum von Mittwoch (21.07.2021) bis Donnerstag (22.07.2021) ist es in der Sachsenwaldstraße in Kuddewörde als auch in der Mercatorstraße in Geesthacht zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand drangen die Täter zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr und Donnerstag, 18.00 Uhr auf noch unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in der Sachsenwaldstraße in Kuddewörde ein und entwendeten Schmuck und Elektronikartikel in bisher unbekannter Höhe. Ein Einfamilienhaus in der Mercatorstraße in Geesthacht suchten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 13:15 Uhr, auf. Dort verschafften sich die Täter durch gewaltsames Eindringen über die Terrassentür Zugang zum Objekt. Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Tatzeiträumen in der Nähe der jeweiligen Tatorte bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040-727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell