Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Ratzeburg (ots)

22. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.07.2021 - B404/ Kasseburg Am 22. Juli 2021 kam es gegen 15 Uhr auf der B404 in Höhe der Autobahnausfahrt Grande der Bundesautobahn 24 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 48-jähriger Fahrer einer Mercedes A- Klasse aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die BAB 24. An der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande verließ er die Autobahn. Als er auf die B 404 abbog, übersah er aus ungeklärter Ursache einen 57-jährigen Motorradfahrer aus Oststeinbek, der mit einer Yamaha die B 404 in Richtung Kiel befuhr. Es kam zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell