Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ratzeburg (ots)

22. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.07.2021 - Ratzeburg Am 22.07.2021 kam es gegen 08:30Uhr in der Mechower Straße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 51- Jährige aus dem Ratzeburger Umland mit einem Dacia die Mechower Straße in Richtung Gartenstraße. In Höhe der Bundespolizei fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen stehenden Klein- LKW mit Anhänger auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 51- Jährige leicht verletzt. Der Fahrer und Mitfahrer des LKW blieben unverletzt, da sie sich außerhalb des Fahrzeuges aufhielten. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

