Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw-Reifen

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend bemerkte eine Fahrzeughalterin, dass unbekannte Täter einen Gegenstand in einen Reifen ihres geparkten Pkw in der Waldbreitbacher Straße geschraubt hatten. Der Reifen wurde beschädigt, Täterhinweise liegen keine vor. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

