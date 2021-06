Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nisterberg- Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrer

Nisterberg (ots)

Am 08.06.2021, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Schulstraße in der Ortslage Nisterberg. Im Verlauf der Strecke prallte der Fahrer mit seinem Pkw VW Golf gegen einem am Fahrbahnrand abgestellten Kipper-Anhänger. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Pkw ausgelöst sowie Fensterscheibe und linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der ebenfalls beschädigte Anhänger wurde in einen umzäunten Vorgarten geschoben. Der 38-Jährige wurde leichtverletzt; es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14000EUR.

