Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Autofahrer baut Auffahrunfall im Drive-In

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Offenbar aufgrund deutlich zu viel Alkohol am Steuer verursachte in der Nacht zum gestrigen Sonntag ein Autofahrer einen Auffahrunfall im Drive-In eines Schnellrestaurants in Kassel-Bettenhausen. Der 21-Jährige aus Helsa war auf einen vor ihm in der Schlange stehenden Opel aufgefahren, den ein 20 Jahre alter Mann aus Kassel lenkte. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Kasselers wiederum auf einen davorstehenden BMW mit einem 24-Jährigen aus Kassel am Steuer aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen war durch den Unfall ein Schaden von jeweils 1.000 Euro entstanden. Die drei Fahrer blieben unverletzt. Der 21-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest 1,7 Promille ergab, musste anschließend zur Blutentnahme mit auf das Revier. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war es gegen 2 Uhr in der Nacht zu dem Unfall auf dem Gelände des Restaurants in der Göttinger Straße gekommen. Sofort stellten die Polizisten bei dem 21-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest, was ein anschließender Atemtest bestätigte. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell