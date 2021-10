Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Straßenraub gesucht - Handy entwendet

Bochum (ots)

Nach einem Raub in Bochum-Grumme am frühen Sonntagmorgen, 10. Oktober, sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand haben zwei Unbekannte gegen 3 Uhr morgens einen 25-jährigen Bochumer an der Agnesstraße in Höhe der Schmechtingwiese attackiert und dessen Mobiltelefon entwendet. Beide seien in Richtung der Grünanlagen geflüchtet.

Die Unbekannten sollen nach Zeugenangaben "südländisch" aussehen und zwischen 18 und 23 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß sein.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8105 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell