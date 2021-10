Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzter in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei Bochum sucht nach einem Fall von Exhibitionismus am Sonntagvormittag, 10. Oktober, am S-Bahnhof Langendreer an der Ümminger Straße in Bochum nach Zeugen.

Gegen 8 Uhr meldete eine Zeugin einen unbekannten Mann, der auf dem Bahnsteig sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen habe. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze, enge Wollmütze. Der Unbekannte entfernte sich nach Zeugenaussagen in Richtung des Ausgangs zur Ümminger Straße.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell