Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer Kindergarten - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

In der Zeit zwischen dem 8. und 9. Oktober (16 bis 9 Uhr) kam es in Bochum zu einem Einbruch.

Unbekannte Kriminelle brache in einen Kindergarten an der Straße "Im Breien" ein und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten diverse technische Geräte und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

