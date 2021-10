Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch: Täter erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Wohnungseinbruchs am Freitag, 8. Oktober, in Wanne-Eickel.

Um kurz vor 10 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung nahe des Sportplatzes an der Gelsenkirchener Straße ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Die 87-jährige Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche befand, bemerkte die Geräusche und ging nachsehen. Im Schlafzimmer angekommen, fehlte von den Tätern jede Spur. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

