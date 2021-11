Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Bürogebäude

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein an der Kreisstraße liegendes Büro ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein Oberlicht Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke, augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

