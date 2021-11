Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bewohnerin trifft auf Einbrecher

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14.11.) brachen Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Hagener Straße auf. Gegen 00:45 Uhr bemerkte die 69-jährige Bewohnerin plötzlich, dass sich ihre Wohnungstür öffnete und zwei ihr unbekannte männliche Personen die Wohnung betraten. Diese verharrten kurz, als diese auf die Bewohnerin trafen und sprachen miteinander in einer ihr unbekannten Sprache. Danach entschuldigte sich einer der Männer und sagte, dass man sich in der Wohnung vertan habe und sie verließen die Räumlichkeit. Die Personen konnte die Gevelsbergerin so beschreiben:

Person 1:

- ca. 1,80m - ca. 40-45 Jahre alt - schlank - dunkle schwarze Haare - dunkle Sweatshirt Jacke - südosteuropäisches Aussehen

Person 2:

- ca. 1,80m - ca. 40-45 Jahre alt - schlank - dunkle Sweatshirt Jacke mit Kapuze auf - goldene Armbanduhr - Spitz-/Kinnbart - südosteuropäisches Aussehen

Sie informierte die Polizei. An der Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die beiden Personen konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

