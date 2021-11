Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Katalysator gestohlen

Sprockhövel (ots)

Am Montag machten sich Unbekannte im Laufe des Vormittags an einem an der Gevelsberger Straße geparkten Pkw zu schaffen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz zwischen Gevelsberger Straße und Steinklippe geparkt. Die Täter entfernten den Katalysator des Pkw mit einem unbekannten Werkzeug. Dem Halter fiel beim Starten seines Fahrzeuges das ungewöhnlich laute Geräusch auf und er verständigte die Polizei.

