Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- In Dachgeschosswohnung eingebrochen

Sprockhövel (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag im Laufe des Tages in eine Dachgeschosswohnung in der Schevener Straße ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Am Montag wurde im Laufe des Vormittages in eine Wohnung in der Mittelstraße eingebrochen. Die Täter schoben die Jalousie nach oben und öffneten gewaltsam die Balkontür der im 1.Obergeschoss liegenden Wohnung. Auch hier durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell