Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert im Kreisverkehr gestürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Sonntagnachmittag in Ahaus zugezogen. Der Mann radelte auf dem Radweg im Kreisverkehr "Stadtpark" und verlor zwischen dem Adenauerring und der Wessumer Straße die Kontrolle über sein Gefährt. In Folge dessen stürzte er. Eine Ursache war mutmaßlich der Alkoholisierungsgrad. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,5 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Leichtverletzten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Der Rettungsdienst hatte ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt untersagten Polizeibeamte. Nun folgt ein Strafverfahren.

