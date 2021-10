Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211029.5 Horst: Zwei Einbrüche in Grundschule und Gemeindehaus

Horst (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu zwei Einbrüchen in Horst. Das Gemeindehaus in der Schulstraße wurde von unbekannten Tätern aufgesucht und Türen und Schränke aufgebrochen. Ein dreistelliger Bargeldbetrag und Schlüssel wurden entwendet. Im gleichen Tatzeitraum wurde die Grundschule im Birkenweg heimgesucht. Vermutlich wurde sich durch die bis 18 Uhr unverschlossene Eingangstür Zugang verschafft. Im Lehrerzimmer wurden Schränke aufgebrochen und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Falls Zeugen an diesen Orten verdächtige Feststellungen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Tel.Nr. 04821/602-0 zu melden.

