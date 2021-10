Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211029.2 Volsemenhusen: Betrunkener leistet Widerstand

Volsemenhusen (ots)

Nach dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 23 haben Beamte den vermeintlichen Trunkenheitsfahrer an seiner Wohnanschrift überprüft. Er war stark alkoholisiert, wenig kooperativ und leistete letztlich Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 23.30 Uhr fiel auf der A 23 ein Autofahrer auf, der betrunken zu sein schien. Im Rahmen der Fahndung nach dem verdächtigen suchten Beamte eine Anschrift in Volsemenhusen auf und trafen dort auf den Gesuchten. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,1 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, worauf der Beschuldigte sehr ungehalten reagierte. Er bewarf die Einsatzkräfte mit seiner Oberbekleidung und einer Armbanduhr und ging mit erhobenen Händen auf einen Beamten los. Der brachte den Mann, der sich kräftig wehrte, schließlich zu Boden und legte ihm mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte Handfesseln an. Letztlich musste sich der 40-Jähroge der Entnahme der Blutprobe stellen. Er wird sich unter anderem wegen des Widerstandes, der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, denn einen Führerschein besaß der Dithmarscher nicht.

Merle Neufeld

