Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211028.5 Tellingstedt: Drogenfahrt endet in Kontrolle

Tellingstedt (ots)

Am Mittwoch um 14 Uhr wurde ein 30jähriger Autofahrer aus Dörpling in der Husumer Straße kontrolliert. Polizeibeamte stellten beim Fahrer gerötete Bindehäute fest. Im Gespräch stellte sich heraus, dass der Konsum mehrerer Joints am Vorabend ursächlich sein könnte. Ein Drogenvortest auf THC verlief positiv. Es folgt ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell