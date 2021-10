Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211028.2 Heide: Pedelec entwendet

Heide (ots)

Zu Wochenbeginn hat ein Unbekannter in Heide vor einem Supermarkt ein E-Bike entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Rades geben können.

Am Montag stellte der Sohn der Geschädigten das rote Bike des Herstellers Victoria an dem Fahrradständer vor dem Geschäft Marktkauf in der Hafenstraße ab. Er sicherte das Zweirad mit einem Schloss am Vorderreifen und an dem Ständer. Als die Eigentümerin am Folgetag ihr Pedelec gegen 15.00 Uhr wieder abholen wollte, stellte sie fest, dass es bis auf den angeschlossenen Vorderreifen verschwunden war. Eine Absuchte nach dem Rest des Bikes im Nahbereich verlief negativ. Der Wert des Fahrrades dürfte bei mehr als zweitausend Euro gelegen haben.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

