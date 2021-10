Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Einbruch in Seglerverein

211027.4 Glückstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch beim Seglerverein Glückstadt Am Hafen. Unbekannte Täter hebelten die Seitentür auf und traten im Innenbereich befindliche Türen gewaltsam auf. Hier durchsuchten sie Schränke und Vitrinen und verwüsteten somit die Inneneinrichtung. Die Ermittlungen zu möglichem Stehlgut dauern noch an.

