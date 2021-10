Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.1 Krempdorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Krempdorf (ots)

Am Dienstag ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Krempdorf gekommen. Der Täter erbeutete einige Schmuckstücke, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 12.15 Uhr suchte ein Unbekannter in Abwesenheit der Bewohnerin ein Grundstück in der Dorfstraße auf. Er begab sich in den rückwärtigen Bereich und drang gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume und entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen einige Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen.

Hinweise auf den Eindringling gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Dorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell