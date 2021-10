Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Täter nach Einbruch gefasst

211027.3 Glückstadt (ots)

Am Sonntag meldete eine Glückstäterin in den frühen Morgenstunden einen laufenden Einbruch in die Kindertagesstätte Am Burggraben. Dort sollen Täter am Werk sein. Polizeibeamte konnten noch am Tatort einen 32jährigen Glückstädter festsetzen. Dieser hatte einen Laptop und ein Tablet dabei, die aus der Kindertagesstätte stammen. Ebenso wurde bei dem Verdächtigen ein Navigationsgerät gefunden, welches zuvor aus einem Fahrzeug in der Gerhard-Hauptmann-Straße entwendet wurde. Bereits in den Tagen zuvor kam es zu Einbrüchen in zwei weitere Fahrzeuge. Ob hier ein Zusammenhang besteht, werden weitere Ermittlungen ergeben.

