Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Richard-Wagner-Straße/In Dellen

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 27.02.2021 auf den 28.02.2021 kam es im Bereich der Einmündung Richard-Wagner-Straße/In Dellen in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte offensichtlich beim Rangieren einen neben der Fahrbahn geparkten Opel Insignia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein mittlerer dreistelliger Sachschaden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

