FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Am Dienstag, den 07.07.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14.44 Uhr im Ortsteil Milspe/Altenvoerde zu einem nicht ordnungsgemäß abgeschieberten Unterflurhydranten alarmiert. Die 4 mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Feuerwerbeamten reinigten und schlössen den wässernden Hydranten. Der Einsatz endete um 15.10 Uhr. Um 17.33 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zum Westfeld alarmiert. Eine ca. 700m lange Kraftstoffspur wurde mittels Ölbindemittel abgestumpft und im Anschluss durch einen Entsorgungsfachbetrieb aufgenommen. Der Einsatz endete für die 6 Feuerwehrbeamten um 19.09 Uhr. Um 18.49 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal parallel zu einem Einsatz in die Kölnerstr. alarmiert. In einer Halle wurde bei Renovierungsarbeiten eine Schlange entdeckt. Die Schlange wurde professionell, mit speziellen Gerätschaften eingefangen und einem Reptilienexperten zugeführt. Der Einsatz endete für die 4 Feuerwehrbeamten, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, um 19.08 Uhr

